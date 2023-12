A Prefeitura de Ipatinga realizou nesta sexta-feira (30) um mutirão de serviços odontológicos para atendimento a pacientes especiais no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A ação foi estruturada para assistir em mutirão 110 pessoas com quadros diversos de deficiência, tendo como objetivo eliminar toda a fila de espera.

Foram convocados para realização de procedimentos diversos todas as Pessoas com Necessidades Especiais – PNE catalogadas. “É importante que a população atente para o fato de que, em termos de percentagem, convocamos 100% da fila de espera. Contudo, tivemos um absenteísmo de 30% e estes serão reconvocados em uma próxima data, via telefone”, destaca Walisson Medeiros, diretor do Departamento de Urgência e Emergência da Prefeitura de Ipatinga.

Todos os procedimentos odontológicos necessários foram oferecidos aos pacientes que compareceram, como restauração dentária, raspagem e limpeza de tártaro, aplicação de flúor, tratamento de canal, remoção de lesões e extração de dentes, incluindo o siso.

“O atendimento é realizado de forma humanizada, com acompanhamento e orientações para o cuidado após alta. Este trabalho também ajuda a prevenir infecções pulmonares, cardíacas e sepses que poderiam iniciar por focos bucais”, acrescenta Walisson.