O leilão de concessão da BR-381 está confirmado para 24 de novembro e será realizado na B3 Bolsa de Valores, na rua Quinze de Novembro, 275 – Centro Histórico de São Paulo, a partir das 14h. O objetivo é conceder à iniciativa privada o gerenciamento e manutenção do trecho, atraindo propostas de empresas interessadas.

O trecho da BR-381 que será concessionado fica entre Belo Horizonte e Governador Valadares. A empresa vencedora terá um contrato de 30 anos com o poder público e ficará responsável por uma extensão de 304 km da via. Nesse período, a companhia ficará responsável por reformar a rodovia, duplicar trechos de pista simples e garantir sua administração. No processo, serão construídas cinco praças de pedágio.

Elas serão implantadas em:

– Caeté (MG): km 411,573;

– João Monlevade (MG): km 351,085;

– Jaguaraçu (MG): km 285,872;

– Belo Oriente (MG): km 233,177;

– Governador Valadares (MG): km 178,814.

Com 304 km de extensão, a BR-381/MG é estratégica no sistema rodoviário mineiro por ligar 2 grandes polos, tendo papel fundamental no escoamento de produtos agrícolas, pecuários, de mineração e industriais que circulam por Minas Gerais e pelo país.