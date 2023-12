Falta apenas um dia para o encerramento da entrega de cupons da campanha Natal Premiado 2023 da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga. Os cupons preenchidos devem ser entregues na sede da Aciapi-CDL, localizada na rua Uberlândia, nº 331, no Centro de Ipatinga, até às 17h desta quarta-feira (27). O sorteio ocorrerá no mesmo dia e no mesmo local a partir das 19h, e também será transmitido ao vivo pelas mídias sociais das entidades (@aciapiecdl).

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, informou que os lojistas devem ficar atentos ao prazo para entregar os cupons preenchidos. ”Já estamos recebendo os cupons. O prazo será encerrado às 17h de quarta-feira (27). É importante não deixar para a última hora. Vale ressaltar que todos os comerciários devem ter preenchido seus nomes nos cupons para garantir o vale-compra”, afirmou.

Conforme o presidente da CDL de Ipatinga, Cláudio Zambaldi, a campanha Natal Premiado 2023 oferece um ótimo benefício para os participantes. “É possível utilizar os vales-compra sorteados para os consumidores e comerciários em todas as empresas que estão participando da campanha, o que é uma enorme oportunidade”, ressaltou.

PRÊMIOS

Na edição deste ano serão sorteados 15 prêmios para os consumidores, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop 110i 0 km, duas TV’s de Led 42’ e 12 vales-compra no valor de R$1.000. O comerciário que realizou a venda para o consumidor premiado receberá um voucher com valor específico de acordo com o cupom sorteado. Aquele que efetuar a venda para o consumidor ganhador da moto 0km, receberá R$ 500 em vale-compra, para os comerciários que venderem para os ganhadores das TV’s de Led (R$ 400) e para os comerciários que efetuarem a venda para os ganhadores dos vales-compra (R$ 300).