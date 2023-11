O Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) adiou o leilão de concessão da BR-381/MG, que estava previsto para acontecer na próxima sexta-feira, (24), a partir das 14h, na B3 Bolsa de Valores, em São Paulo. O motivo, segundo o assessor Especial do Ministério dos Transportes, Bruno Praxedes, foi a falta de empresas interessadas no certame.

O objetivo do leilão é conceder à iniciativa privada o gerenciamento e manutenção do trecho da BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Se houvesse uma empresa vencedora, ela teria um contrato de 30 anos com o poder público e ficaria responsável por uma extensão de 304 km da via.

Nesse período, a companhia ficará responsável por reformar a rodovia, duplicar trechos de pista simples e garantir sua administração. No processo, serão construídas cinco praças de pedágio.

O prazo para a entrega dos envelopes pelos proponentes terminou ao meio-dia desta terça-feira (21) e não houve concorrentes.

Em nota, o Governo Federal disse que continua determinado em encontrar uma solução para modernizar e adequar a capacidade da BR-381/MG, que, em virtude dos acidentes ocorridos nas últimas décadas, ficou conhecida como “Rodovia da Morte”.

Essa é a terceira tentativa de leiloar o trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. As anteriores ocorreram em 2021 e 2022.

– Vamos retomar o diálogo com o Tribunal de Contas da União (TCU) a fim de criar as condições necessárias para viabilizar o investimento privado. O Ministério dos Transportes trabalha para reposicionar o projeto e levá-lo a leilão no primeiro semestre de 2024 – diz a nota.