O Instituto Usiminas já está preparando uma nova programação para o público do Vale do Aço para 2024. Com agenda permanentemente aberta, os interessados em realizar eventos no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, podem encaminhar suas solicitações para locação que serão avaliadas conforme disponibilidade de datas.

Com infraestrutura de ponta, os espaços estão aptos a receber eventos diversos: espetáculos culturais nacionais e internacionais, feiras, eventos comerciais e educacionais, formaturas, congressos, entre outros. Informações detalhadas dos espaços e formulário para pauta estão no site www.institutousiminas.com/locacao. Mais informações pelo telefone (31) 99907-2543.

“Nossos espaços têm uma infraestrutura completa, moderna e de qualidade, além de uma equipe preparada para atender as necessidades dos realizadores, com comodidade, conforto e ótima localização. Será um prazer receber novos eventos em nossos espaços e proporcionar ao público uma programação diversificada. Ficamos muito felizes em democratizar e oportunizar o acesso à arte e à formação, sendo meio para movimentar o turismo de eventos e a economia criativa local”, comenta Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas.

OS ESPAÇOS

O Centro Cultural Usiminas foi inaugurado em 1998 e conta com Teatro, Foyer, Galeria e jardins Interno e Externo. Referência nacional por sua dinâmica que promove atrações simultâneas voltadas à arte, ao entretenimento e a eventos empresariais e sociais, o complexo tem programação permanente, consolidando o mercado cultural no Vale do Aço. Em 2015, recebeu a certificação Herity, organização mundial para a certificação de Qualidade de Gestão do Patrimônio Cultural.

Já o Teatro Zélia Olguin, localizado no bairro Cariru, foi inaugurado em 1994 e disponibiliza uma programação artística diversificada ao público do Vale do Aço, incentivando o intercâmbio artístico e com história marcada pela formação de muitos artistas da região. Composto por teatro e galeria, já foi palco de diversos espetáculos e artistas consagrados, como Ana Botafogo, Artur Moreira Lima, Fernanda Montenegro, Tônia Carrero, entre outros. O espaço é tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Ipatinga.