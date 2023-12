Pelo segundo ano consecutivo, a Usiminas é a única siderúrgica no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. A Bolsa de Valores divulgou nesta quarta-feira (27) a lista com as empresas que irão compor o índice em 2024. As companhias selecionadas foram avaliadas em sustentabilidade corporativa a partir de critérios de eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança.

Criado em 2005, o ISE é uma iniciativa pioneira na América Latina, voltada para a construção de uma carteira de ações de empresas comprometidas com a sustentabilidade em seus três pilares – meio ambiente, social e econômico. Ele é uma referência para investidores na tomada de decisão em relação às práticas das empresas e também contribui para impulsionar o avanço da agenda pelas companhias, uma vez que essas ações contribuem para a perenidade dos negócios. Em 2024, o índice será composto de 78 companhias selecionadas, de 36 setores.

“Essa é uma conquista importante para a Usiminas. O índice é reavaliado ano a ano, com critérios desafiadores para garantir uma seleção de quem atua para a geração de valor para os diferentes públicos. Estar mais uma vez no ISE reforça o comprometimento e mostra a sociedade que demos novos passos no nosso objetivo te der uma operação cada dia mais sustentável e uma gestão próxima e transparente. Agradeço o empenho de todos que participaram conosco das etapas de levantamento dos dados e preparação para esse objetivo”, afirma Thiago Rodrigues, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores.