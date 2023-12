Com o encerramento de 2023, a Usipa faz um balanço das suas atividades esportivas, consolidando o clube como destaque no cenário nacional. As realizações abrangem conquistas em competições, projetos sociais, reconhecimentos e um papel vital no desenvolvimento do esporte na Região do Vale do Aço.

Ao longo deste ano, os atletas usipenses, conquistaram um total de 221 medalhas em diversas competições. Destas, 31 foram obtidas em competições regionais, 162 em competições estaduais, 20 em competições nacionais e uma notável medalha em competição internacional. Destacando a conquista de um atleta como vice-campeão no Pan-Americano de Judô na categoria Sub-13, elevando o nome do clube além das fronteiras nacionais.

O destaque não vem apenas de competições, também promoveu o desenvolvimento do esporte por meio de 10 projetos executados ao longo do ano. Esses projetos incluem iniciativas financiadas pelo FUMDEL, na Lei Federal e Estadual de Incentivo ao Esporte. Além disso, celebra parcerias estratégicas, como a colaboração com a Confederação Brasileira de Atletismo e a realização de dois projetos por meio do mecanismo de Emendas Impositivas da Câmara de Vereadores de Ipatinga.

A associação orgulha-se de ser o único clube vinculado ao Comitê Brasileiro de Clubes na Região do Vale do Aço. Ao longo de 2023, proporcionou suporte e oportunidades a uma média de 2231 atletas, contribuindo para o desenvolvimento do esporte.

Conquistando o segundo lugar no Prêmio do Esporte Mineiro na categoria Destaque da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte com o Projeto Ecomov Voleibol Ano VI, reiterando seu compromisso com o mundo esportivo.

A Usipa expressa profunda gratidão a todos os seus apoiadores, patrocinadores e parceiros, reconhecendo o papel fundamental desempenhado por eles na concretização deste ano notável para o esporte Usipense. O apoio oferecido por esses colaboradores é considerado essencial para o desenvolvimento e êxito dos atletas da instituição, e a expectativa é de que a emocionante jornada de conquistas prossiga ao longo do ano de 2024.