Ser voluntário é agir por vontade própria, dedicar parte do seu tempo para fazer o bem ao próximo, promovendo a solidariedade em diversas formas de atividades. No Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga, vários grupos voluntários atuam dentro e fora da unidade hospitalar oferecendo apoio espiritual, emocional e cultural aos pacientes, familiares e colaboradores. Na semana em que é celebrado o Dia Internacional do Voluntário, 5 de dezembro, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) reconhece o papel vital desempenhado por esses apoiadores tão essenciais para a humanização e bem-estar dos envolvidos.

No HMC, os membros voluntários da Pastoral da Saúde atuam com visitas regulares de forma ecumênica, dedicando atenção e cuidado para oferecer conforto e assistência aos enfermos e familiares, tornando-se uma fonte de esperança e compaixão. Em 2023, passado o período da pandemia, o grupo retornou com as atividades de forma integral. Atualmente, cerca de 160 pessoas externas estão inscritas na Pastoral da Saúde do HMC por meio do Serviço Social.

Além do acolhimento espiritual, a unidade recebe ainda o trabalho notável desenvolvido pela Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço (Apirva). A entidade pública de assistência social opera em conjunto com o Centro de Terapia Renal Substitutiva (CTRS) do Hospital Márcio Cunha e com o Centro Avançado em Saúde – Timóteo, na promoção de atividades como, oficinas artesanais e lúdicas para pacientes da hemodiálise. A associação acolhe também os acompanhantes de pacientes em sua sede, localizada no bairro Bela Vista, em Ipatinga, com a promoção de atividades de entretenimento, com fornecimento de lanches e cestas básicas, além de ofertarem orientações de profissionais da saúde aos assistidos.

O grupo de voluntários da Usiminas está também entre os parceiros do HMC. Por meio de ações periódicas de mobilização e incentivo à prática de doação de sangue, os participantes do Programa VOU – Voluntários Usiminas, doaram 171 bolsas de sangue em 2023, que beneficiaram cerca de 680 pessoas.

Para a supervisora da Equipe Multidisciplinar do HMC, Maria Inês Romano Teixeira, as ações de acolhimento dos grupos voluntários na unidade hospitalar são um alento para aqueles que enfrentam momentos desafiadores. “Os voluntários desempenham um papel transformador e fundamental ao desenvolverem atividades que fazem a diferença na vida das pessoas. A FSFX abre as portas e permite que esses grupos de força e solidariedade somem diariamente na vida de todos que estão integrados nessas ações”, destaca Maria Inês.

Em atividade desde 2001, a Associação Coral Fundação São Francisco Xavier é parte da representatividade social da FSFX. O grupo, também de voluntários, é formado por 20 colaboradores da Fundação, apreciadores da música, em especial do canto coral, que realizam diversos projetos musicais na região.

O coro conta com patrocínio da Usiminas, apoio da Fundação São Francisco Xavier e Usisaúde, e incentivo Governo de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Entre as atividades externas realizadas, como cantatas e recitais, o coro desempenha um papel fundamental na promoção cultural de ações externas e internas em prol dos clientes e colaboradores da Instituição.

“É encantador ver como uma música leva pessoas para momentos e sentimentos únicos. São recordações marcadas por melodias cantadas por um coro de vozes. A cada apresentação do Coral FSFX podemos ver a grandiosidade do nosso trabalho como voluntários e perceber a importância da música na vida das pessoas”, celebra a presidente do Coral FSFX, Kênia Coeli.