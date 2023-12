A história do Menino Jesus, o Príncipe da Paz, será contada em dança, música e versos na Cantata de Natal de Coronel Fabriciano. No palco, alunos da rede municipal de educação farão apresentações em corais e coreografias para mostrar desde o anúncio do Anjo Gabriel à Maria, a escolhida para ser mãe de Jesus, até o nascimento do Príncipe da Paz.

O evento, que já é tradição na cidade, acontecerá na Praça da Estação, no Centro, às 18h30. A iniciativa é da Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Educação. A Cantata de Natal é aberta ao público em geral.

“A Cantata foi pensada e ensaiada para trazer apresentações belíssimas. São 80 alunos da rede municipal envolvidos nas apresentações, desde a educação infantil até a EJA, incluindo a APAE; também temos os professores e a comunidade escolar, já que a Cantata é um trabalho coletivo e que envolveu mais de dois meses de preparação”, explica Neuza Viana, gerente pedagógica da Educação.

FESTA PARA TODOS

Uma grande tenda foi montada na Praça da Estação para receber mais de mil pessoas sentadas; já o palco e o som profissionais vão garantir a qualidade das apresentações. “É uma festa para todos. E este ano, escolhemos o tema Príncipe da Paz, porque o mundo precisa de paz, por isso voltamos ao tema para o nascimento do Menino Jesus”, completa Neuza Viana.

“SANTUÁRIO LUZ”

O Santuário de Nossa Senhora da Piedade, no bairro Córrego Alto, realiza o evento de Natal iluminado, denominado “Santuário Luz”. A abertura da temporada de natal também acontecerá nesta sexta-feira às 19h30, como Santa Missa e solenidade Imaculada Conceição.

O acendimento das luzes da parte externa do templo religioso, um dos momentos mais aguardados do público e fiéis, será no sábado, 09/12, às 19h30. A programação é extensa e vai até o dia 25 deste mês.

Além da tradicional decoração natalina, que promete encantar os presentes, a temporada de natal do Santuário inclui momentos orantes e culturais. O visitante que passar pelo Santuário da Piedade terá à disposição a Feira de Artesanatos Natalinos e as barraquinhas com comidas e bebidas típicas.

A entrada no espaço e no evento é gratuita. Apenas nos dias 15 e 16/12, data das apresentações da Cantata, é pedido para a doação de 1kg de alimento não perecível a ser revertido para famílias carentes assistidas pela Associação São Vicente de Paulo.

O evento é uma organização do Santuário em conjunto com a Paróquia São Francisco Xavier, e tem o apoio da Prefeitura de Coronel Fabriciano.

A programação completa está disponível nas páginas das redes sociais do Santuário Diocesano e Paróquia São Francisco Xavier.

Serviço:

Cantata de Natal de Coronel Fabriciano – O Príncipe da Paz 2023

Local: Praça da Estação

Dia: Sexta-feira, 8 de dezembro, às 18h30.