A Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso anunciou a construção de duas unidades de saúde, que atenderão aos bairros Cidade Nova e Residencial Bethânia. O investimento é de quase R$ 6 milhões na construção das unidades, que serão licitadas nas próximas semanas.

“Com a construção dessas duas unidades de saúde buscamos ampliar a cobertura da atenção primária na saúde do município, visto que as demandas crescem em paralelo com o desenvolvimento de Santana do Paraíso”, aponta o prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato. A liberação dessas unidades contou com articulação política do deputado estadual Celinho do Sinttrocel. Além das unidades de saúde dos bairros Cidade Nova e Residencial Bethânia, o município apresentou ao governo estadual o projeto de construção de mais duas unidades: Águas Claras e Jardim Vitória, no entanto, o governo estadual não deu previsão para pagamento dos recursos.

O projeto de construção das Unidades de Saúde é considerado padrão III do Ministério da Saúde. Nestas instalações, haverá salas de recepção e espera, banheiros para pessoas com deficiência, quatro consultórios e acolhimento, sala de inalação, duas salas de consultórios odontológicos, sala de observação e procedimento, salas de coleta, vacina e curativos, além de estoque dispensa de materiais e estacionamento na frente da unidade e para funcionários.

REFORMAS

A Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso reformou, até o momento, seis Unidades de Saúde do município, com obras de modernização, incluindo a instalação de ar condicionado, Wi-Fi e televisão na recepção das unidades para melhor acomodar os pacientes e acompanhantes. O planejamento é de que até o próximo ano, todas as unidades atendam ao mesmo padrão de estrutura.