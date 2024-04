A soma do lucro líquido das cinco principais estatais federais (Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa e Correios) foi de R$ 182,1 bilhões em 2023, primeiro ano do atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Essa foi uma queda de 24% em relação ao ano anterior, quando os resultados combinados das estatais chegaram a R$ 241,1 bilhões.

O desempenho no primeiro ano do novo governo Lula é explicado, principalmente, pela retração do resultado da Petrobras, que viu seu lucro cair 33% em relação a 2022 (para R$ 124,6 bilhões).

Também houve queda no BNDES, com um resultado 5% menor no ano passado (para R$ 11,9 bilhões), de acordo com os dados divulgados.

Já o Banco do Brasil e a Caixa registraram resultados melhores em 2023. No primeiro caso, houve uma expansão de 11,3% (para R$ 35,5 bilhões). No segundo, de 15,5% (para R$ 10,6 bilhões).

*Com informações Gazeta Brasil