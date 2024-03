Essa dica pode ser útil em várias situações com relação a você e a Receita Federal através do e-CAC. Acesse o link https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/ e faça o login com os seus dados do Gov.br. Uma vez conectado, você tem um leque de links para consultas com informações relevantes sobre sua vida financeira declarada.

O usuário pode saber se existe alguma dívida federal ativa em seu nome, gerar certidões, entre demais serviços. Um dos mais úteis é a possibilidade de baixar uma declaração de Imposto de Renda antiga ou mesmo visualizar de quem você recebeu (e foi declarado) no ano escolhido entre as opções dadas pelo site.

O cidadão ainda pode consultar suas pendências, valores em atraso e informações sobre a restituição do IR, além de baixar cópias de documentos, gerar Darf, alterar a conta bancária para débito automático, entre outros.

O Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, e-CAC, é uma plataforma online que oferece serviços fiscais relacionados à Receita Federal ao contribuinte. O espaço permite o acesso das informações a pessoas físicas e jurídicas.

