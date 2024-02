Jovens estudantes do meio rural terão a chance de buscar qualificação profissional por meio do Programa Aprendiz Agro 2024, uma iniciativa promovida pela Cenibra em parceria com Senar Minas. O programa oferece oportunidades de ensino e trabalho. O Senar Minas será responsável por ministrar os módulos teóricos, enquanto os jovens terão a chance de aplicar o conhecimento adquirido em estágios nos setores administrativos da empresa ao finalizar esses módulos.

Serão ofertadas vagas para estudantes de 17 a 23 anos para a Formação Profissional Rural. Haverá vagas extensivas a Pessoas com Deficiência (PcD). As aulas têm início previsto para março e serão ministradas no município de Nova Era.

Os selecionados realizarão o curso de aprendizagem em Auxiliar Administrativo e Financeiro, com carga horária de até 20 horas semanais no período teórico e de até 30 horas semanais no período de prática.

A Cenibra oferece diversos benefícios, como: bolsa auxílio aprendiz, transporte seletivo para os distritos próximos e seguro de vida. As inscrições devem ser feitas pelo endereço cenibra.gupy.io, até o dia 18/02.

O Programa Aprendiz Agro tem como objetivo proporcionar a capacitação de estudantes para o ingresso e permanência no mercado de trabalho rural. É dividido em três etapas: Núcleos Básico e Específico, e Prática Profissional.

REQUISITOS

Podem se inscrever para participar do programa Aprendiz Agro 2024 estudantes com idade entre 17 e 23 anos que tenham concluído ou estejam cursando o Ensino Fundamental ou Médio. Não existe limite de idade para pessoas com deficiência. Os candidatos devem residir no município de Nova Era ou distritos próximos. Será dada prioridade a jovens em situação de vulnerabilidade social e da rede pública de ensino.

Mais informações: comunicacaocorporativa@cenibra.com.br | 0800 283 3829.