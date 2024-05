Comentaristas da Central GloboNews, destacaram o “baixíssimo” número de pessoas no ato de 1° de Maio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e concordaram que esse é um sinal de alerta. Durante o programa, a apresentadora Daniela Lima chegou a comparar a alta mobilização dos atos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com os eventos “esvaziados” do PT.

“Um dos pilares das fake news que dizem que Bolsonaro ganhou as eleições e que foi tudo roubado pelo TSE é o quê? Olha quanta gente Bolsonaro bota na rua. E o Lula? Vive sozinho. Tudo esvaziado, os negócios dele, desde a campanha”, disse Daniela, nesta quinta-feira (29).

Pouco antes, Eliane Cantanhêde tinha feito comentários na mesma linha, acrescentando que Lula está “analógico” e não tem acompanhado as transformações no Brasil.

“O Lula está analógico. E eu achei curioso porque hoje a Andréia Sadi também colocou isso. No caso da Andréia, ela estava citando a questão de convocar via redes sociais, porque o bolsonarismo dá um banho nisso. (…) Lula, presidente da República, com o país dividido ao meio, com Bolsonaro, que é capaz de botar muita gente na rua, em toda parte… O Lula consegue botar menos de 2 mil pessoas na rua? E o que eu acho pior nessa história é que o Lula não percebe a gravidade das coisas”, observou.

Seu colega, Mauro Paulino, foi além e descreveu o ato como um “fracasso”.

“A imagem aérea é muito contundente, foi um fracasso. Segundo o monitor da USP foram 1.635 participantes nesse ato. Só. E se esperavam, pelo menos, 50 mil. Esse ato com esse número de pessoas baixíssimo significa um alerta mesmo”, avaliou.

*Com informações Pleno.News