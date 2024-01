A Secretaria Municipal de Educação de Santana do Paraíso, abriu edital para o Processo Seletivo Simplificado para designação e contratação temporária para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva N.º: 001/2024. Os interessados podem se inscrever até o dia 14 de janeiro.

A contratação temporária será para os cargos de Professor de Educação Básica – PEB II (102 vagas), professor de Educação Física (9 vagas), pedagogo (Cadastro Reserva) e Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI) (26 vagas). A remuneração varia de R$1.906,18 a R$2.774,59, de acordo com as exigências do cargo e carga horária. O processo de seleção será realizado em única etapa: análise de diplomas, certificados, títulos e outros documentos afins, de caráter eliminatório e classificatório, sendo destarte submetidos à pontuação específica por cargo.

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas de forma online, por meio da aba “Processo Seletivo” (https://www.santanadoparaiso.mg.gov.br/detalhe-do-processo-seletivo/info/processo-seletivo-simplificado-1-2024/3), situada no site oficial da Prefeitura Municipal. Mais informações a respeito de pré-requisitos e critérios de seleção podem ser consultadas no Edital nº001/2024, publicado no dia 29 de dezembro no Diário Oficial do município.