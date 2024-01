Durante essa semana estão acontecendo no bairro Vale do Sol ações intensivas programadas como parte do programa “Ipatinga Unida pela Limpeza”, que atua em todas as regiões da cidade. As equipes estão no local desde segunda-feira (8) e os trabalhos devem prosseguir na próxima semana.

Somente no período de quatro dias, foram contabilizadas pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) mais de 435 toneladas de entulhos, terra e material de capina recolhidas no núcleo habitacional atendido.

Os trabalhos envolvem limpeza completa de praças e vias públicas, raspagem mecanizada de terra e areia nas sarjetas, varrição, capina e roçada de canteiros centrais e ruas, coleta e transporte de resíduos volumosos como entulhos, entre outros.

“Estamos empenhados em deixar a cidade limpa, atuando em todas as regiões. Com a chegada do período chuvoso é ainda mais importante o cuidado não só do poder público, mas de toda a população. A promoção destas ações também se dá no contexto de enfrentamento e controle dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, uma prioridade em todo o município, conforme recomendação do prefeito Gustavo Nunes, tendo em vista o quadro grave de doenças geradas pelas arboviroses”, destacou o diretor do Departamento de Serviços Urbanos – Desurb da Prefeitura de Ipatinga, Marciano Barbosa.

É importante salientar que o roteiro da coleta de lixo acontece de forma independente ao mutirão, ou seja, seguindo cronograma já pré-estabelecido pela secretaria.