O edital do Fies 2024, publicado no dia 7 de março, marcou o início de uma nova era para o programa de Financiamento Estudantil do Governo Federal. A partir desta edição, 50% das vagas serão reservadas para estudantes inscritos no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo. Para esses estudantes, o financiamento poderá ser de até 100% dos encargos educacionais.

Marcelo Corrêa, pró-reitor Acadêmico do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), afirma que as mudanças no programa representam um avanço importante na democratização do ensino superior. “O Fies sempre foi um importante instrumento que possibilita a educação superior. A reserva de vagas e a possibilidade de financiamento integral representam uma oportunidade única para jovens de baixa renda que desejam realizar o sonho da graduação”, destaca.

MAIS NOVIDADES DO FIES 2024

Outra mudança importante no financiamento é a possibilidade de o candidato escolher até três opções de cursos (antes eram duas), de diferentes áreas do conhecimento. Essa mudança amplia as opções para os estudantes e permite que eles explorem diferentes possibilidades antes de tomar uma decisão final.

As vagas serão distribuídas prioritariamente para cursos com melhor avaliação no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), garantindo que os inscritos tenham acesso a cursos de qualidade.

ESTUDE NO UNILESTE COM FIES

Com uma ampla variedade de cursos de graduação em diversas áreas, além de uma estrutura moderna e completa para garantir a melhor experiência de aprendizado, o Unileste oferta, neste primeiro semestre de 2024, centenas de vagas para financiamento da graduação pelo Fies.

Os cursos oferecidos no primeiro semestre de 2024 são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jornalismo, Medicina Veterinária, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação no campus Coronel Fabriciano; Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia no campus Ipatinga.

As inscrições para o programa abriram neste dia 12 de março e seguem até o dia 15 de março, no Portal Único do MEC. O resultado da seleção será divulgado no dia 21 de março. “No Unileste, estamos preparados para acolher esses estudantes e oferecer uma formação de excelência e um ambiente acadêmico acolhedor”, afirma Marcelo Corrêa.

Para mais informações sobre o Fies e os cursos oferecidos pelo Unileste, acesse o site: www.unileste.catolica.edu.br