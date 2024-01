A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) divulgou, nesta segunda-feira (22), o resultado da primeira rodada on-line de convocação e contratação temporária para os quadros do magistério e administrativo da rede estadual de ensino.

Os profissionais selecionados nesta rodada vão atuar nas unidades escolares ao longo do ano letivo de 2024. O resultado do processo está disponível para consulta neste link.

Quem estiver nesta lista deve ficar atento ao prazo de comparecimento à escola, que será nos dias 23 e 24/01. A SEE orienta que o candidato deverá se apresentar na unidade de exercício com documentação completa para assinatura do Quadro Informativo (QI), do Contrato e do Termo de Convocação, quando for o caso.

RESULTADO SEGUNDA RODADA

A partir das 17h de 29/01, será divulgado o resultado da segunda rodada de atribuições de vagas. No dia 30/01, ocorrerá a apresentação do candidato selecionado na segunda rodada on-line na unidade de exercício, munido de documentos.

CHAMADA PRESENCIAL

A partir de 31/01, mediante a autorização da vaga e a geração de edital pela unidade de ensino, será iniciada a chamada do processo presencial de contratação/convocação nas unidades de ensino para todas as funções previstas na resolução.

PARTICIPANTES DA CONVOCAÇÃO/CONTRATAÇÃO

Participam da convocação e contratação online, os candidatos que se inscreveram para as funções de Analista de Educação Básica (AEB), Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB), Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB), Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Aulas, Professor de Educação Básica (PEB) Regente de Turma/Eventual/Professor para Ensino do Uso da Biblioteca-Mediador de Leitura (Peub).