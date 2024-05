A Prefeitura de Ipatinga realiza nesta quinta-feira (16), às 9h30, na Estação Memória Zeza Souto, no Centro, o selamento de uma cápsula que será aberta somente quando a cidade fizer 100 anos.O centenário da cidade será comemorado em 2064, ou seja, daqui a 40 anos. A iniciativa visa mostrar às gerações futurasa conjuntura da cidade nos dias de hoje, em diversos segmentos.

A cápsula do tempo integra as comemorações do aniversário de 60 anos de Ipatinga, iniciadas em março e que tiveram como ponto alto as noites musicais dos dias 26, 27, 28 e 29 de abril, com shows e atividades que atraíram mais de 200 mil pessoas ao Parque Ipanema e estacionamento do Ipatingão.

CONTEÚDO DA CÁPSULA

A cápsula do tempo conterá uma mensagem do prefeito Gustavo Nunes, falando acerca de sua gestão, da emoção de governar a cidade nos seu 60º aniversário e saudando as gerações futuras, além de cartas e desenhos de alunos da rede municipal de ensino, mensagens de líderes empresariais e religiosos, representantes do judiciário e da área de segurança pública, Câmara Municipal, entidades de classe, da comunidade japonesa e de uma família pioneira que ajudou a fazer a história da cidade.

A cápsula conterá também a edição do dia do jornal impresso Diário do Aço, cópias de documentos históricos e atas de antes e depois da emancipação, divulgações dos festejos de 60 anos, objetos representativos da prefeitura e de entidades, um azulejo retirado do prédio da prefeitura que está em reforma, além de livros e mapas do município.

Dessa foma, a cápsula deverá traduzir a cidade que desejamos no futuro.

Entusiasmado com a iniciativa, o prefeito Gustavo Nunes prevê que a cápsula será um importante instrumento de cultura e conhecimento no futuro. “Nós queremos eternizar este momento e fascinar as gerações futuras, unindo presente e futuro, marcando no tempo nossas ações e o empenho do momento para que as pessoas colham resultados do que plantamos. As crianças de hoje serão quarentões quando a cápsula for aberta. Então, imagine só, a pessoa poder ver com os próprios olhos o quanto valeu o nosso esforço e o quanto a cidade mudou nesse período! Isso é muito bacana”, avaliou.

HISTÓRIA DA CÁPSULA DO TEMPO

Os egípcios, romanos e outros povos da antiguidade foram os primeiros a cultivar hábitos de enterrar artefatos como marcas de um tempo, geralmente em tumbas e edifícios mortuários.

A primeira cápsula do tempo, no entanto, foi feita em 1876, durante a Exposição Internacional Universal, na Filadélfia-EUA, para ser aberta 100 anos depois.

Desde então, a cápsula do tempo tornou-se uma prática como instrumento de comunicação entre o presente e o futuro, como guardiã de um período do tempo e da preservação dos hábitos e costumes de um povo, assim como da evolução cultural.

Serviço:

Cerimônia de Selamento da Cápsula do Tempo 60 anos de Ipatinga

Data: 16/05/2024

Horário: 9h30

Local: Estação Memória Zeza Souto – rua Belo Horizonte, 272, Centro.