Cerca de 150 milhões de reais: esse é o aporte destinado ao plano estratégico de expansão da maior rede de drogarias do Estado neste ano. A partida foi marcada pela recente abertura da nova filial da Araujo em Ipatinga, no bairro Canaã, a segunda das três unidades programadas para o município mais populoso da Região Metropolitana do Vale do Aço.

A primeira loja em Ipatinga foi inaugurada em dezembro do ano passado, no bairro Cidade Nobre, fomentando o desenvolvimento do polo econômico impulsionado pela indústria siderúrgica com a chegada de um modelo diferenciado de negócio no segmento farmacêutico. A expectativa agora é para a abertura de mais uma unidade, prevista para inaugurar em breve, no bairro Iguaçu. Além do Vale do Aço, que representa 20% da expansão projetada para a Araujo em 2024, o cronograma de lançamentos avança em várias regiões do interior de Minas.

Patrocínio, Ponte Nova, Três Corações, Esmeralda, Curvelo e Ouro Branco são alguns outros destaques do pipeline programado pela companhia ainda para o primeiro semestre. “Quando a Araujo abre mais uma loja, não é só mais um ponto comercial na região e, sim, a oportunidade de oferecer a nossa essência, representada por um modelo de negócio que busca atender todas as expectativas do cliente”, avalia o gerente de Expansão e Novos Negócios da Araujo, Alexandre Costa.

FATURAMENTO PROGRESSIVO

A projeção de crescimento da rede segue uma linha de evolução proporcional ao planejamento estratégico para ampliar o mercado em 2024. A meta é alcançar 20% de crescimento de marketshare da companhia neste ano, superando os 17% de 2023. A perspectiva otimista é reflexo dos resultados anteriores. Para se ter uma ideia, em 2022, o faturamento da empresa ultrapassou os R$ 3 bilhões, montante 20% maior que o registrado em 2021.

“Abrir novos mercados e fortalecer a representatividade da Drogaria Araujo em locais onde já atuamos são pilares do plano de expansão da companhia, estruturado por um crescimento sustentável consistente”, ressalta Alexandre Costa. “Nos consolidamos no setor de saúde e bem-estar pela ampla oferta de produtos e pela qualidade nos serviços farmacêuticos, traduzidas em uma única razão: proporcionar sempre a melhor experiência de compra para o cliente”, reforça.

Já o superintendente de Vendas da Araujo, Carlos Alexandre Lopes, destaca que a companhia completa 118 anos em 2024 com a peculiaridade de conhecer as necessidades dos clientes e da comunidade local, com a inovação e a melhoria contínua impressas no DNA centenário. “O que o cliente precisa, a Araujo tem”, garante. Além da grande variedade no mix de produtos e serviços farmacêuticos, a atenção e o cuidado com o cliente são diferenciais: “atendemos do jeito que o mineiro gosta”, esclarece, sinalizando que mais de 60 milhões de pessoas são atendidas pela rede, por ano.

O superintendente de Vendas da Araujo acrescenta que, com a expansão do mercado, a maior rede de drogarias de Minas viabiliza o progressivo acesso da população a produtos e serviços, além de contribuir para a geração de empregos diretos em diversas regiões do estado. “Os profissionais que fazem parte da Liga A são motivados a desenvolver novas competências e contam com um forte plano de carreira que impulsiona o crescimento na companhia”, garante Carlos Alexandre Lopes. Atualmente, são mais de 10 mil colaboradores atuando diretamente nas 321 lojas da Araujo, presentes em mais de 55 municípios mineiros.

Ampliando o portfólio de atendimentos e se consolidando como um hub de saúde, a Araujo dá um passo à frente quando o assunto é experiência do cliente e disponibiliza serviços farmacêuticos personalizados e completos, com soluções diversas para check-ups, vacinas, testes, orientações e, até mesmo, encaminhamento médico.