Sucesso de público em sua primeira edição a ACE e CDL de Timóteo, em parceria com o Sebrae, promoveram o evento Varejo+ Experience, com o objetivo de proporcionar uma experiência enriquecedora para os empreendedores da região.

O Varejo+ Experience aconteceu no sábado, 25 de maio, das 9h às 15h, na Fundação Aperam Acesita. O evento contou com a participação de renomados especialistas como Felipe Titto, Fred Rocha e José Benedito, que compartilharam conhecimentos valiosos sobre estratégias de vendas, fidelização de clientes, presença digital e gestão empresarial.

Além disso, o evento contou com a presença do comediante Paulo Araújo, garantindo momentos de descontração e entretenimento para os participantes.

O Varejo+ Experience foi uma excelente oportunidade para empresários e empreendedores aprimorarem suas habilidades e expandirem seus negócios, em um ambiente propício para troca de experiências e networking.

O presidente das entidades, Alexandre Alves, destacou o sucesso do evento: “O Varejo+ Experience superou nossas expectativas, proporcionando aos empreendedores insights valiosos e oportunidades de networking. Estamos orgulhosos de contribuir para o desenvolvimento do comércio local.”

O Projeto Varejo+, criado pelo Sebrae para ajudar os varejistas a melhorar seus lucros no curto prazo através da criação de estratégias personalizadas e fáceis de serem implementadas pelas empresas participantes, terá continuidade. A próxima fase inclui trabalho de oficinas, consultoria e acompanhamento com as empresas participantes.

A ACE e CDL reafirmaram seu compromisso em defender os interesses da classe empresarial gerando oportunidades de crescimento e aprendizado.