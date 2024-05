A Prefeitura de Coronel Fabriciano inaugura na próxima segunda-feira (27), um novo espaço dedicado ao empreendedorismo e inovação: o Hub Fabri. Este moderno centro de negócios e tecnologia, com 1.000 m², foi criado para conectar empreendedores, empresários e agentes de inovação, oferecendo suporte e infraestrutura de forma gratuita.

A partir de terça-feira (28), o Hub Fabri estará de portas abertas para quem empreende ou deseja empreender em Fabriciano. O espaço de negócios e tecnologia funciona no Centro de Fabriciano e dispõe de uma variedade de ambientes projetados para atender diferentes necessidades empresariais e tecnológicas.

– Coworking: Espaço com 16 estações de trabalho.

– Videoconferência: Três cabines equipadas.

– Salas de Reunião: Duas salas disponíveis.

– Auditório: Capacidade para 40 pessoas.

– Sala de Treinamento: Equipamentos para capacitação.

– Laboratório de Informática: Equipamentos modernos.

– Espaço Lab: Laboratório de inovação.

– Área de Descompressão: Espaço para descanso.

– Internet Livre: Rede Wi-Fi gratuito

Além dessas facilidades, o Hub Fabri conta ainda com mobílias confortáveis e ergonômicas (mesas, cadeiras), banheiros, projetores e Smart TVs, oferecendo um ambiente completo e acessível para empreendedores, independentes do tamanho e nicho de negócio.

A Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico, que também funcionará no local, é a responsável pela gestão do Hub Fabri.

PARA USAR HUB FABRI

Empreendedores, tanto iniciantes quanto estabelecidos, são bem-vindos para usar o Hub Fabri. O espaço está disponível para reuniões empresariais, eventos de inovação, tecnologia, economia criativa e também funciona como espaço de trabalho coletivo.

O Hub também é sede de serviços públicos focado nos empresários e geração de emprego e renda. Dentre eles, a própria Secretaria de Desenvolvimento, Sala Mineira do Empreendedor, Portal do Emprego e Circuito Mata Atlântica.

A prefeitura, em parceria com diversas entidades, vai oferecer gratuitamente cursos, palestras, treinamentos e workshops para apoiar o desenvolvimento dos negócios e dos profissionais. Inclusive, para o mês de junho haverá uma extensa programação no Hub Fabri.

Para usar os serviços e espaços ou participar dos cursos do Hub Fabri, os interessados devem agendar ou se inscrever pelo site hubfabri.mg.gov.br. Tudo é de forma gratuita.

MARCO LEGAL DA INOVAÇÃO

Como parte do lançamento do Hub Fabri, o município vai sediar o evento “Atração de Investimentos: Marco Legal da Inovação” na próxima terça-feira, dia 28/05. O encontro vai explorar as oportunidades do Marco Legal da Inovação e reunirá gestores municipais e stakeholders do Vale do Aço e do Rio Doce para impulsionar a inovação nos territórios. Após, os participantes conhecerão as instalações do Hub Fabri.

Dentre os palestrantes convidados, está o procurador federal, Bruno Portela, membro da AGU e consultor Jurídico do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que participou ativamente da criação do Marco da Inovação. O evento é uma realização do Sebrae-MG em parceria com a Prefeitura de Fabriciano e Associação Mineira dos Municípios (AMM). Informações sobre programação e inscrições pelo Sympla.

Serviços:

Hub Fabri

Secretaria de Governança de Desenvolvimento Econômico

Rua Dr. Querubino, 342, Centro, Coronel Fabriciano – MG.

Funcionamento: 9h às 18h

Telefone: (31) 3406-7460

Site: hubfabri.mg.gov.br

Entrará no ar na terça-feira, 28/05