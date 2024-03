Felipe Neto, influenciador digital e apoiador do presidente Lula (PT), defendeu nesta segunda-feira (11), tirar o “ambiente digital do domínio da extrema-direita” e disse que isso não será possível apenas com diálogo. Ele deixou ainda mais evidente que a proposta de regulamentar as redes sociais tem como objetivo enfraquecer a direita, que tem proeminência nas plataformas. Neto argumentou que “a única forma do pacto civilizatório” vencer os direitistas é por intermédio da regulamentação das redes.

“Estamos vivendo uma crise nacional de comunicação e é muito importante que tenhamos todos os olhos voltados para isso. Estamos falando de uma disputa, de uma briga, que precisa ser multissetorial e que precisa de investimento público”, declarou Felipe Neto durante sua participação no seminário A informação como aliada da ciência durante e depois da pandemia, realizado pelo Ministério da Saúde.

Em discurso estreitamente alinhado às recentes declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes – que disse haver um acordo entre traficantes e evangélicos no Rio – e Luís Roberto Barroso, – que defendeu combater o “uso abusivo” da religião na política -, o influenciador lulista disse que a “extrema-direita” “atraiu pessoas para o seu lado” por meio da “manipulação da fé e com teorias da conspiração, além de proporcionar o sentimento de acolhimento e a sensação de pertencimento a um grupo”.

Felipe Neto destacou a necessidade de cooptar crianças para a ideologia esquerdista como estratégia para vencer a direita no ambiente digital.

“Enquanto não colocarmos em prática a educação midiática desde as crianças até os adultos, não vamos ganhar a batalha. É preciso investigar e saber quem produz os conteúdos informativos. É necessário ter uma comunicação ativa de combate à desinformação”, disse o apoiador de Lula, propondo a sedução intelectual de pessoas ainda na fase infantil.

*Com informações Pleno.News