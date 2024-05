O juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga, Antônio Augusto Calais de Oliveira, foi o convidado da administração municipal para uma palestra especial destinada aos Guardas Civis que em breve tomarão posse no cargo. O magistrado falou aos membros da corporação sobre aspectos jurídicos relacionados à sua atuação, em capacitação promovida nesta quarta-feira (8), no auditório do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM).

“Nós convidamos uma das maiores autoridades do Direito na nossa região para demonstrar aos GCM’s o tamanho da responsabilidade do cargo que eles estão assumindo. A preparação tem sido de alto nível, com orientações de profissionais de gabarito. Estamos entregando à população de Ipatinga a melhor e mais bem preparada Guarda Civil Municipal do Brasil, não temos dúvidas disso”, comentou o secretário de Segurança e Convivência Cidadã, major Clebson Fernandes de Almeida.

A capacitação desta quarta teve ainda a participação do diretor do Procon Municipal, Diego Castro, que falou sobre a responsabilização civil do GCM e do município em razão da atuação funcional. O 3° sargento da PMMG, Cléber Bento, abordou primeiros-socorros em situações adversas, e o 2° tenente Roger ensinou sobre abordagem, busca e identificação.

A primeira turma da Guarda Civil de Ipatinga possui 120 integrantes, sendo 20% mulheres. A unidade está em fase de estágio operacional e de nomeações no serviço público. Em breve será dada posse a todos os GCM’s para o início efetivo das operações. Por outro lado, a sede da instituição no bairro Bela Vista está em fase final de adequação. O local possui setores administrativos e acomodações, piscinas, quadras e áreas de treinamento operacional.