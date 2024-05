Você sabia que o agendamento da instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital já pode ser feito pelo WhatsApp? Esse é mais um canal disponibilizado pela Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos responsável por apoiar a população na migração do sinal da parabólica tradicional para a nova parabólica digital.

Para entrar em contato, basta enviar uma mensagem para o 0800 729 2404, o mesmo número disponibilizado para ligações. Para ter direito à instalação do kit gratuito com a nova parabólica digital, é necessário estar inscrito no CadÚnico, ser beneficiário de algum programa social do governo federal e ter uma parabólica tradicional funcionando em casa.

O serviço de troca de antenas é realizado por fases e em Minas Gerais a Siga Antenado já está atendendo 439 municípios, podendo beneficiar em torno de 238 mil famílias mineiras. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar. Isso significa que quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital não conseguirá mais assistir à TV.

Ao entrar em contato, o beneficiário deve ter em mãos o número do seu CPF, que será verificado junto à base de dados do governo. É importante destacar que toda a comunicação deve ser feita por escrito, pois o canal de atendimento não recebe mensagens de voz.

Feito o agendamento, basta o beneficiário aguardar a ida do técnico até a sua residência, na data e horário marcados. O canal de WhatsApp também permite que seja feito o reagendamento ou o cancelamento de uma instalação.

Se durante o agendamento pelo WhatsApp for constatado que a pessoa não tem direito ao benefício por alguma inconsistência no CadÚnico, basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo na sua cidade para fazer a atualização dos dados.

Fique atento, a Siga Antenado não possui outros números de WhatsApp e também não entra em contato com os beneficiários para oferecer a instalação. Nunca informe seus dados pessoais para canais desconhecidos.

OUTROS CANAIS

A Siga Antenado também pode ser contatada pelo telefone 0800 729 2404 e pelo chat do site sigaantenado.com.br. Para esses casos, também é necessário que o beneficiário esteja com o CPF em mãos ou o número do Número de Identificação Social (NIS).

SOBRE A SIGA ANTENADO

Siga Antenado é o nome fantasia da EAF (Entidade Administradora da Faixa), criada por determinação da Anatel. É a entidade responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku). A Siga Antenado é formada pelas operadoras Claro, TIM e Vivo, que foram as vencedoras dos blocos nacionais do leilão do 5G, com as licenças da faixa 3,5 GHz.