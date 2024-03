A Fiemg Regional Vale do Aço contará a partir desta sexta-feira (1º/03), com um novo presidente, o empresário João Batista Alves. Natural de Caratinga, João é casado com Maria de Fátima Gomes e pai de Leiko Martins Alves.

Formado em Eletrotécnica na Escola Técnica Vale do Aço, é proprietário da Altec Manutenção e Revestimentos. Assumiu em 2020 a presidência do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), onde exerce seu segundo mandato.

Flaviano Gaggiato que presidiu a Fiemg Regional Vale do Aço por quase 6 anos deixará o cargo por questões pessoais. “É com grande pesar que me desligo da Fiemg. Minha empresa está passando por uma reestruturação societária e minha mãe necessitando dos cuidados dos filhos. O momento exige de mim mais presença e dedicação aos negócios e a família. Saio com a consciência tranquila de que dei minha contribuição à entidade e ao desenvolvimento da região”, justificou.

Sua gestão foi marcada por grandes desafios como a pandemia e a reestruturação da entidade, mas também por grandes conquistas como pleitos a frente do Conselho Estratégico e da Agenda de Convergência visando o desenvolvimento do Vale do Aço. “É um trabalho prazeroso, com uma equipe proativa e que contribuiu muito para os nossos resultados. Tenho certeza que o João dará sequência aos nossos projetos e que o sucesso será apenas consequência de um trabalho coletivo”, definiu.

Para o novo presidente o desafio é grande, mas também motivador. “Sabemos da essencialidade da indústria para nossa região e da representatividade da Fiemg. Espero superar as expectativas, desenvolver um trabalho que nos orgulha e que contribua para o aumento da competitividade e sustentabilidade das indústrias e do desenvolvimento regional”, disse João Batista.