Conforme o CARTA DE NOTÍCIAS antecipou em sua edição de 13 março último, os ministros dos Transportes, Renan Filho e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, devem desembarcar no Vale do Aço na próxima segunda-feira (8), para cumprir agenda referente à duplicação da BR-381.

Em Timóteo, deverão visitar as obras de manutenção na BR-381 e percorrer o trecho da rodovia entre Coronel Fabriciano e João Monlevade, onde já há faixas duplicadas da rodovia e os dois túneis concluídos, além de diversas obras paradas ou em situação de total precariedade.

À tarde haverá assinatura da Ordem de Serviço de Manutenção da BR-116/MG, no trecho entre Teófilo Otoni a Governador Valadares, em cerimônia no auditório da Fiemg – Regional Vale do Aço, em Ipatinga.