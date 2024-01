A Prefeitura Municipal de Ipatinga (PMI) publicou o edital para o Chamamento Público Simplificado visando a contratação temporária de 18 profissionais Técnicos de Análises Clínicas. Essas contratações têm respaldo pelo estado de emergência declarado pelo Decreto nº 10.918, de 5 de janeiro de 2024, devido ao elevado índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e zika.

O período de inscrição para o Chamamento Público ocorre de 29 até às 8h do dia 31 de janeiro, e as inscrições podem ser realizadas pelos sites www.processoseletivo.ipatinga.mg.gov.br ou www.ipatinga.mg.gov.br.

A contratação será por um período de 6 meses, prorrogável até a extinção do estado de situação de emergência. A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, em regime de turno, ajustando-se conforme as necessidades da Secretaria de Saúde.

Essa medida reflete o compromisso da administração municipal em combater a propagação de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, ampliando o número de profissionais capacitados para atuar nessa demanda emergencial.

Para aqueles que enfrentarem dificuldades de acesso à internet, será possível realizar a inscrição pessoalmente no Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos – DERHU, localizado no 1º andar, sala 104, do Prédio Provisório da Prefeitura Municipal de Ipatinga, situado na avenida Carlos Chagas, 789, Cidade Nobre. O atendimento presencial ocorre das 9h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, sendo necessário levar os documentos necessários para a inscrição.