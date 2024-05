Antes de tudo, comprar apartamentos à venda em BH pode ser um processo complexo e cheio de dúvidas, principalmente quando se trata da documentação necessária. Para evitar imprevistos e garantir uma transação tranquila, é fundamental ter em mãos todos os documentos exigidos pelas leis brasileiras.

Neste guia completo, você vai encontrar tudo o que precisa saber sobre os documentos necessários para vender um imóvel, desde os básicos até os mais específicos.

DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A COMPRAR UM AP EM BH

Para dar início ao processo de venda ou compra de casas, você precisará reunir os seguintes documentos:

– Escritura do Imóvel: Este é o documento que comprova a propriedade do imóvel. Certifique-se de que esteja atualizada e em boas condições.

– Certidão de Ônus Reais: Essa certidão garante que o imóvel não esteja registrado com hipotecas, penhoras ou outros gravames.

– Certidão de Cadastro de Imóvel (CCI): A CCI é emitida pela prefeitura do município onde o imóvel está localizado e informa dados importantes como área do terreno, metragem da construção e valor venal.

– Certidão Negativa de Débitos (CND) do INSS: Essa certidão garante que o vendedor esteja em dia com suas obrigações junto ao INSS.

– Certidão Negativa de Débitos (CND) da Receita Federal: A CND da Receita Federal garante que o vendedor esteja em dia com suas obrigações fiscais federais.

– Certidão Negativa de Débitos (CND) do FGTS: Essa certidão garante que o vendedor esteja em dia com suas obrigações junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

– Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI): O ITBI é um imposto municipal que deve ser pago pelo vendedor no momento da venda do imóvel. O valor do imposto varia de acordo com o valor venal do imóvel.

– Comprovante de Pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU): O IPTU é um imposto municipal que deve ser pago anualmente pelo proprietário do imóvel. Certifique-se de que todos os IPTUs estejam quitados até a data da venda.

– Comprovante de Pagamento das Taxas Condominiais: Se o imóvel for em um condomínio, você precisará apresentar os comprovantes de pagamento das taxas condominiais em dia.

DOCUMENTOS EXTRAS QUE PODEM SER NECESSÁRIOS

Em alguns casos, podem ser necessários documentos adicionais, como:

– Procuração

Se você não puder comparecer pessoalmente à venda, poderá nomear um procurador para representá-lo. Nesse caso, será necessário apresentar uma procuração com firma reconhecida em cartório.

– Autorização de Venda por Menor

Se o imóvel for de propriedade de um menor de idade, será necessário apresentar a autorização de venda por escrito dos pais ou responsáveis legais.

– Certidão de Estado Civil

A certidão de estado civil pode ser solicitada pelo comprador para verificar se o vendedor é casado em regime de comunhão universal de bens.

– Contrato de Cessão de Direitos

Se você adquiriu o imóvel por meio de cessão de direitos, será necessário apresentar o contrato de cessão original.

DICAS PARA SEPARAR OS DOCUMENTOS

– Comece o processo com antecedência: Reúna os documentos com antecedência para evitar imprevistos na hora da venda.

– Organize os documentos: Organize os documentos em pastas ou envelopes separados para facilitar a consulta.

– Tire cópias: Tire cópias de todos os documentos originais para entregar ao comprador.

– Consulte um advogado: Se você tiver dúvidas sobre os documentos necessários ou sobre o processo de venda de um imóvel, consulte um advogado especializado em direito imobiliário.

Comprar apartamentos em BH pode ser um processo complexo, mas com o planejamento adequado e a documentação completa, você pode garantir uma transação tranquila e segura.