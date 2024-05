O San Diego Suítes Ipatinga comemora 22 anos de história, hospitalidade e serviço excepcional. Desde a sua inauguração, a rede de hotéis tem se dedicado a proporcionar experiências memoráveis e inesquecíveis para todos os hóspedes.

Localizado no coração de Ipatinga, o San Diego Suítes é um verdadeiro refúgio de conforto, qualidade e elegância. Cada detalhe do hotel é cuidadosamente pensado para garantir a máxima satisfação dos hóspedes. Com uma estrutura moderna e acolhedora, o hotel oferece um ambiente perfeito tanto para viagens de negócios quanto para momentos de lazer.

Ao longo desses 22 anos, foram colecionadas inúmeras histórias, sorrisos e momentos especiais. O San Diego Suítes Ipatinga agradece a todos os hóspedes, colaboradores e parceiros por fazerem parte desta trajetória.

“O San Diego Suítes Ipatinga vai além de um hotel; é um símbolo de hospitalidade e um pilar importante para o turismo e a economia local. Ao longo dos anos, tivemos o privilégio de acolher milhares de visitantes, muitos dos quais vêm a negócios ou a lazer e acabam por se apaixonar pela nossa cidade. Temos orgulho de ser a primeira impressão de Ipatinga para muitos, oferecendo a eles um lar longe de casa, repleto de conforto e qualidade”. Diz a gerente do hotel, Márcia Faioli.