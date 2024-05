A Associação Brasileira de Infraestrutura e Serviços Cloud (AbraCloud), iniciou uma operação de apoio à recuperação do Rio Grande do Sul, com o objetivo de ajudar a população do estado em suas necessidades básicas e as empresas que precisam de computação para manter sua operação ou retomar as suas atividades paralisadas pela catástrofe. Os servidores e datacenters locais foram inundados, exceto alguns poucos, afetando a operação das empresas que necessitam deste tipo de recurso para manter suas atividades.

Participam desta operação mais de 30 empresas associadas de todo o País – inclusive do Rio Grande do Sul, envolvidas em diversas campanhas humanitárias – presencialmente ou à distância -, envolvendo doações de acordo com a situação local e capacidade de cada empresa e de seus colaboradores.

A Servla Data Center, situada em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, também se uniu a esse grande esforço humanitário em apoio ao povo gaúcho, disponibilizando seus serviços na recuperação dos negócios afetados pela enchente. A empresa possui servidores localizados estrategicamente no Brasil, América do Norte e Europa com segurança de ponta e simplicidade operacional.

Se juntam a essa operação, várias empresas fornecedoras de serviços de Cloud, doando as suas capacidades operacional e tecnológica, para as empresas locais com os seguintes serviços, de acordo com a capacidade de cada associada:

– Capacidade computacional (processamento, armazenamento, transmissão de dados);

– Licenças buscaremos com fabricantes apoio e isenção temporária;

– Serviços técnicos de migração e instalação;

– Energia elétrica e espaço de datacenter;

– Serviços de colocation, servidor dedicado, servidor cloud, computação em nuvem, hospedagem de sites, hospedagem de e-mails, serviços gerenciados, rede, firewall, backup e virtualização.

As associadas envolvidas nessa operação de resgate, são: Servla, Adentro, Ascenty, ⁠AMT Cloud, Binário Cloud, Brasil Cloud, Central Server, CL9 Tecnologias, EVEO, Flagee Cloud, Hostnet, Hosting Now, ⁠HostDime, HostMidia, i7 Host, IPHotel, Kangaroo Host, King Host, Locaweb, MMHospedagem, Metaweb, Primus, Saphir Cloud, Silicom, Surfix, SDC Technology, UOL Host, uni.cloud, Under, 3XData e Webplus.

O presidente da AbraCloud, Roberto Bertó, comentou que a associação está ajudando, como os demais cidadãos, em campanha de arrecadação, “mas também pela nossa força tecnológica, temos capacidade de ajudar para restabelecer a TI das empresas afetadas, pois hoje em dia a dependência de tecnologia é vital para que a atividade econômica volte a funcionar. Com isso estamos ajudando a migrar temporariamente e recuperar as aplicações que estão indisponíveis no Rio Grande do Sul, por causa de inundações ou falta de energia, para datacenters operacionais localizados em outras regiões do país”.

*Com informações AbraCloud