Os Sindicatos das Indústrias Metalmecânica do Vale do Aço (Sindimiva) e de João Monlevade (Sime) promoveram na última semana uma missão a Feimec – Feira Internacional de Máquinas e Equipamentos, em São Paulo.

A iniciativa reuniu 24 empresários que tiveram a oportunidade de participar de um importante evento do setor. “O objetivo dessa missão foi buscar oportunidades de negócios, como encontrar novos fornecedores, conhecer as últimas inovações em tecnologia e equipamentos, estabelecer parcerias estratégicas e expandir redes de contatos profissionais. Além disso, muitos visitantes também buscaram atualização profissional por meio de palestras e workshops”, justificou Victor Silva, analista de Projetos do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Para o presidente do Sime, Wenilson Fernandes, a feira propiciou desde as inovações tecnológicas mais recentes até as tendências emergentes do setor industrial. “Participar da Feimec é uma oportunidade crucial para profissionais e empresas do setor industrial. Esse evento internacional oferece acesso exclusivo às últimas inovações em máquinas e equipamentos, além de proporcionar uma plataforma única para estabelecer conexões comerciais e parcerias estratégicas.”

De acordo com Geraldo Rodrigues, diretor da Locvaço Locação de Máquinas, cada momento foi uma oportunidade de aprendizado e conexão. “Essa feira sempre nos traz novidades e tendências, no meu segmento fiquei bastante impactado com as novidades. Foi uma experiência valiosa”, pontuou.

Segundo Victor, ao participar da Feimec, os participantes não apenas ampliam seu conhecimento sobre as tendências do mercado, mas também fortalecem sua posição competitiva e impulsionam o crescimento de seus negócios. “Em um mundo cada vez mais voltado para a tecnologia e a inovação, a presença na Feimec é fundamental para aqueles que buscam se manter na vanguarda da indústria”, disse.

A missão Feimec foi uma iniciativa do Sindimiva e Sime, em parceria com o Sebrae MG e o IEL, por meio do Programa Fiemg Competitiva.