Graças a uma negociação garantida pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, supermercados e empresas do setor estarão de portas abertas nas três principais cidades da região nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. Em Ipatinga, o setor tem autorização para usar a mão de obra dos empregados das 8h às 18h, enquanto em Coronel Fabriciano e Timóteo, o funcionamento está permitido das 8h às 14h.

Além de supermercados, ainda funcionam, no feriado, açougues, casas de carne, mercearias, varejões, sacolões, hortifrútis, peixarias e distribuidoras de gênero alimentício. As chamadas “lojas de rua”, ou seja, aquelas que culturalmente cumprem horário estendido em datas como o Dia das Mães e o Natal, estarão de portas fechadas. Por sua vez, as atividades consideradas essenciais – farmácias, postos de combustíveis e padarias –, também terão expediente.

Conforme esclarece o presidente do Sindcomércio, José Maria Facundes, a Lei 11.603/2007 dispõe que só é permitido o trabalho em feriados nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal. “Sem CCT, as empresas estariam fechadas”, frisa o dirigente sindical.

“Batalhamos por uma negociação que permitisse a abertura em todos os feriados, por entender que essa seria uma alternativa que contemplaria a vontade de patrões e empregados. Porém, houve resistência dos sindicatos laborais e o consenso possível foi pelo funcionamento em sete feriados em 2024”, revela Facundes.

OUTROS

Até o final do ano, em Ipatinga, Fabriciano e Timóteo, empresas de gênero alimentício poderão abrir as portas nos dias 15/08 (Assunção de Nossa Senhora), 07/09 (Independência do Brasil), 12/10 (Nossa Senhora Aparecida), 02 e 15/11, Finados e Proclamação da República, respectivamente.