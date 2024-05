A Usiminas recebeu, nessa terça-feira (28), representantes da Associação de Moradores do bairro Das Águas, de Ipatinga. No início do encontro, houve um momento de escuta, para fortalecer a construção do relacionamento com a comunidade. Durante a visita, com foco ambiental, os moradores puderam esclarecer dúvidas no Centro de Monitoramento Ambiental e conhecer os pátios de Carvão e de Minérios e o Centro de Controle da Sinterização.

O diretor de Relações Institucionais e Comunidades da Usiminas, André Chaves, reforçou que a empresa segue comprometida em construir um diálogo transparente com a comunidade e fortalecer o relacionamento com os moradores. “Acreditamos que a proximidade e a comunicação aberta são essenciais para promover a confiança e a colaboração mútua”, afirma.

Rui Cabral, morador do bairro Das Águas, destacou a importância de conhecer de perto os processos. “É muito bom a Usiminas receber os moradores, permitindo mudar a forma como pensamos sobre a empresa e conhecer as iniciativas para minimizar o pó preto”, explicou. Maria Lage, também residente do bairro, valorizou o diálogo estratégico proporcionado pela visita. “Essa oportunidade de participar e ser bem recebida aqui é muito boa. Com a visita, vi que a Usiminas tem o objetivo de sanar ou amenizar o nosso desconforto”, afirmou.

A ação faz parte do programa Portas Abertas Usiminas, que recebe representantes da comunidade e do setor educacional para conhecerem mais sobre a companhia, apresentarem sugestões e tirar dúvidas sobre diversos temas.