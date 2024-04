Nesta sexta-feira (5), às 19h, a comunidade de Santana do Paraíso e região poderá conferir gratuitamente o Encontro de Bandas, na Praça da Matriz, no Centro. O evento faz parte do Programa Mais Música, realizado pela Criativo Produções e Ministério da Cultura, com patrocínio da Cipalam, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso.

A ação tem como objetivo formar público, ouvintes, conhecedores de gêneros musicais pouco divulgados, além de promover momentos de alegria para a população. O Encontro de Bandas fará parte da programação do projeto Feira Livre Cultural e será uma noite cheia de emoções ao som de bandas instrumentais, com apresentações que resgatam e valorizam a cultura tipicamente mineira.

Na programação se apresentam a recém formada Banda de Música de Santana do Paraíso, com o maestro Zizinho e o professor Matheus do Cais, e os convidados: Corporação Musical União Dionisiana, com o maestro Francisco, de Dionísio; e Corporação Musical de Antônio Dias, com o maestro Onofre Raul, de Antônio Dias. Acessível, as apresentações contarão com interpretes de Libras.

O maestro Zizinho ressalta que “é uma satisfação enorme apresentar esse lindo trabalho feito pelos alunos para a comunidade. O repertório vai encantar a todos, pois a música tem uma importância significativa na vida das pessoas, desenvolve a mente, traz equilíbrio e bem estar”.

Bruno Minafra, gestor cultural da Criativo Produções, falou sobre o evento. “Ver o desenvolvimento dos alunos na busca pelo resgate da Banda de Música de Santana do Paraíso foi uma experiência enriquecedora. No palco, eles apresentarão um evento diferenciado, rico em musicalidade e com o objetivo de levar ao conhecimento do grande público o trabalho das bandas tradicionais de Minas. Vai ser um show incrível e esperamos todos para compartilhar esse momento conosco”, concluiu.

Cleide Andrade, representante da Cipalam, explica que o Programa Mais Música está alinhado com os valores da empresa. “A Cipalam investe na responsabilidade social como compromisso nas comunidades onde atua. Aproximar a população por meio da música, da socialização e da formação de novos profissionais é resultado de um trabalho social intenso promovido pela empresa. Estamos muito felizes com esse resultado”, finalizou.

MAIS MÚSICA

O Encontro de Bandas faz parte do Programa Mais Música, que levou em 2023 e durante os últimos meses, cursos de introdução musical, ensino de partituras, técnicas de sopro e percussão e aperfeiçoamento do ensino da música para a comunidade de Santana do Paraíso.

O Projeto realizou a formação musical na comunidade local para o resgate da tradicional Banda de Música de Santana do Paraíso. Fazem parte do aprendizado gratuito instrumentos como saxofone, trompete, clarinete, trombone, flauta, bombardino, tuba e a percussão.