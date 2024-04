A partir da próxima segunda-feira (8), o setor de Trânsito da Subsecretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Timóteo retomará o trabalho de recolhimento dos veículos e carcaças de automóveis abandonados nas vias públicas.

A verificação de infrações e levantamento dos veículos e carcaças deteriorados, sem condições de circulação, e em situação de abandono em vias públicas, foi feita de forma intensa segundo a equipe do setor de trânsito. Conforme a Subsecretaria de Mobilidade Urbana existem catalogados aproximadamente 80 veículos nessas condições, com dados da localização e fotos,

A ação visa oferecer mais segurança à população e promover a redução da poluição visual e a preservação do perímetro urbano, uma vez que as carcaças, na maioria dos casos se encontram nas calçadas ou vias públicas totalmente abertos, permitindo o acúmulo de água e animais peçonhentos, provocando riscos à contaminação por arboviroses. A dificuldade do trabalho decorre da falta de providências por parte dos proprietários e ou falta de dados para identificá-los.

De acordo com a Subsecretaria de Mobilidade Urbana houve interrupção no serviço, por um tempo, em função da suspensão de convênio com o pátio credenciado pela Polícia Civil.

A atividade normativa, instituída conforme a Lei Municipal nº: 3.360, de 09/01/2014, compreende identificar o veículo, colar o selo de notificação, indicando os dados de placa quando houver, modelo e ano; em seguida será dado um prazo de 72 horas para que os proprietários ou seus responsáveis façam a retirada dos mesmos dos locais públicos.

Após esse período a Polícia Militar fará a remoção para o pátio credenciado.