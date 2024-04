A formação de uma nova frente fria vai provocar mudanças em estados do centro-sul do país no final desta segunda semana de abril. Segundo informações do Climatempo, o sistema começa a se formar o decorrer desta terça-feira (9) e à noite, se aproxima do sul do Rio Grande do Sul.

A previsão é de que a nova frente fria se intensifique entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul a partir desta segunda-feira (8), trazendo tempestades severas na região.

Na quarta-feira (10), a zona de baixa pressão poderá se aprofundar e formar um ciclone, impulsionando uma massa de ar frio em direção ao centro do país, alcançando inclusive as regiões Norte e Nordeste.

A movimentação atmosférica sugere a chegada da primeira friagem do ano entre quinta (11) e sexta-feira (12), com temperaturas baixas que se intensificarão ainda mais ao longo da segunda quinzena do mês, especialmente nas regiões Sul e Sudeste.

TEMPERATURAS ABAIXO DE 10°C

Estima-se que a partir de domingo (14), as mínimas nas regiões Sul e Sudeste possam registrar valores abaixo de 10°C. Em áreas serranas como a Serra Catarinense e a Serra Gaúcha, as temperaturas podem chegar a valores inferiores a 4°C, aumentando as chances de formação de geada.

Além das baixas temperaturas, a frente fria também trará riscos de volume excessivo de chuvas, principalmente para a zona costeira de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os estados mais impactados pelas quedas de temperatura provocadas pela frente fria de abril serão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

*Com informações Climatempo/Metrópoles