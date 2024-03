Basem Naim, chefe de relações políticas e internacionais do grupo terrorista Hamas, agradeceu o presidente Lula da Silva (PT) pelas falas do petista favoráveis à “causa palestina”. A declaração de Naim aconteceu nessa segunda-feira (4) durante a conferência nacional do Partido da Causa Operária (PCO).

“Estamos muito honrados por todas as declarações recentes dos funcionários do governo, particularmente as declarações do presidente Lula sobre seu compromisso e sua postura corajosa de apoiar a causa palestina e, especificamente, exigir um cessar-fogo para parar essa agressão contra nosso povo”, declarou.

Nas últimas semanas, Lula fez diversas declarações polêmicas sobre o conflito entre o Hamas e Israel na região da Faixa de Gaza. Na mais controversa delas, realizada no dia 18 de fevereiro em uma entrevista coletiva realizada em Adis Abeba, na Etiópia, o petista comparou a guerra em Gaza com o massacre de judeus realizado pelos nazistas.

“É importante lembrar que, em 2010, o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem de ser grande. O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino, não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, disse o presidente.

Ontem, em discurso na abertura da 4ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em Brasília, Lula disse ter “apanhado” por causa de sua fala, mas alegou que o tempo “vai provar” que ele está certo em seu posicionamento. O petista chegou a posar com a bandeira da Palestina durante o evento.

“Há 20 dias como eu apanhei pelo que eu falei da Palestina. Vocês estão lembrados. Como eu sou um cara católico e creio em Deus, eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Com o tempo a gente vai provar que eu estava certo”, argumentou.

*Com informações Pleno.News