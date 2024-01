O ex-jogador de futebol alemão Franz Beckenbauer morreu aos 78 anos nesse domingo (7). A família confirmou a morte em comunicado nesta segunda (8). Beckenbauer morreu em paz enquanto dormia, de acordo com a nota.

Beckenbauer vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses. No fim de dezembro, o irmão dele falou ao jornal alemão “Der Spiegel” e confirmou que o estado de saúde dele era bastante instável.

Segundo a reportagem, ele passou por duas cirurgias cardíacas e havia perdido a visão de um dos olhos.

CAPITÃO DE SELEÇÃO CAMPEÃ

Beckenbauer foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Conhecido como o “kaiser” (expressão derivada da palavra látina “césar”), ele foi capitão da seleção alemã vencedora da Copa de 1974 e novamente como técnico, em 1990.

O clube com o qual ele é mais identificado é o Bayern de Munique. Pelo Bayern, foi campeão da Liga dos Campeões em 3 ocasiões (1973-74, 1974-75 e 1975-76).

Ao sair do clube alemão, foi jogar ao lado de Pelé no New York Cosmos, dos Estados Unidos. Ele parou de jogar em 1984.

CARREIRA COMO TREINADOR

Logo após a aposentadoria como jogador, ele se tornou treinador da seleção alemã. Como técnico, chegou à final da Copa de 1986 e venceu o torneio de 1990.

do Olympique de Marseille e do Bayern de Munique. Também ocupou cargos na Federação Alemã e na Fifa.

Beckenbauer foi um dos três no mundo a ganhar uma Copa como jogador e técnico (na Copa da Alemanha em 1974 e da Itália em 1990).

REPERCUSSÃO DA MORTE

O ex-jogador Lothar Matthäus foi o capitão da seleção alemã campeã de 1990, um dos times comandados por Beckenbauer.

Ele afirmou ao jornal “Bild” que está em choque. “Eu sabia que Franz não estava bem de saúde. A morte dele é uma perda para o futebol e para a Alemanha inteira. Ele foi um dos maiores jogadores e um dos maiores técnicos”, afirmou Matthäus.

O ex-jogador inglês Gary Lineker também fez elogios ao alemão: “Ele foi um dos maiores no nosso jogo. O ‘kaiser’ foi o mais belo dos jogadores de futebol que tanhou tudo com charme”, disse ele.

*Com informações do G1