Um terremoto de magnitude 4,8 atingiu nesta sexta-feira (5) Nova York e Nova Jersey, segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Não houve relatos de destruição ou vítimas, embora as redes sociais tenham recebido muitos posts sobre sustos e desconfortos de moradores.

O epicentro do terremoto foi em Tewksbury, na região central de Nova Jersey, cerca de 64 quilômetros a oeste da cidade de Nova York. O terremoto ocorreu pouco depois das 10h20 (horário local) a uma profundidade de 4,7 quilômetros, informou o USGS.

O serviço informou que o abalo foi sentido em outros estados, com menor intensidade. Houve relatos em Connecticut, Massachusetts e Filadélfia.

Membros do Conselho de Segurança da ONU também sentiram o tremor, conforme mostrou um vídeo.

A AP informa que o Corpo de Bombeiros de Nova York disse que não houve relatos iniciais de danos. O prefeito da cidade, Eric Adams, foi às redes sociais para afirmar que estavam sendo realizadas vistorias minuciosas em áreas críticas.

No centro de Manhattan, a cacofonia habitual do trânsito ficou mais alta à medida que os motoristas buzinavam em ruas momentaneamente estremecidas. Alguns moradores do Brooklyn disseram ouvir um estrondoso, com os prédios tremendo.

A governadora de Nova York, Kathy Hochul, postou no X que o terremoto foi sentido em todo o estado. “Minha equipe está avaliando os impactos e quaisquer danos que possam ter ocorrido, e atualizaremos o público ao longo do dia”, disse Hochul.

A linha ferroviária regional PATCO, que opera entre a Filadélfia e os subúrbios de Nova Jersey, suspendeu o serviço após o tremor e informou que as equipes iriam “inspecionar a integridade da linha por precaução”. Segundo a empresa, não há previsão de quando o serviço será retomado.

Passado o susto, a conta oficial do Empire State Building, fez uma brincadeira: “Estou bem”.

O tremor desta sexta-feira fez com que alguns moradores se lembrassem do terremoto de magnitude 5,8 ocorrido em 2011 na Virgínia, que levou à retirada das pessoas de alguns edifícios, incluindo a prefeitura, e causou danos em Washington.

