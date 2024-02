Pesquisa recente do Instituto Paraná Pesquisas revela notícias desfavoráveis para a avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme o levantamento, a aprovação à administração federal diminuiu e a desaprovação aumentou em fevereiro deste ano, comparado a março de 2023.

Os dados indicam que 48% dos entrevistados aprovam a gestão de Lula em seu terceiro mandato, em comparação aos 54,4% registrados em março de 2023. Essa redução de 6,4 pontos percentuais supera a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por outro lado, a desaprovação ao governo Lula atingiu 47%, representando um aumento de 9,8 pontos percentuais em relação a março de 2023, quando o índice estava em 38%. A categoria de “Não sabe/não respondeu” foi de 4,1% neste ano e 7,6% em 2023.

A queda na aprovação reflete a oscilação negativa dos eleitores que consideram a administração de Lula como “ótima” (de 12,4% para 11,9%) e “boa” (de 25,4% para 21,9%). Paralelamente, houve aumento nas avaliações “ruim” (de 8,3% para 10,1%) e “péssima” (de 22,9% para 29,8%). A categoria “regular” oscilou de 26,2% para 25,3%, enquanto “Não sabe/não opinou” diminuiu de 4,8% em 2023 para 1% neste ano.

Os dados indicam que a região Nordeste mantém-se como reduto de Lula, com 59,9% de aprovação e 37,2% de desaprovação. Na região Sul, os índices de aprovação são os menores (38,2%), enquanto os de desaprovação são os maiores (57,7%).

No âmbito econômico, 41,1% dos entrevistados apontaram falhas no governo Lula, destacando “aumento de impostos”, “não combate à corrupção” e “excesso de gastos e viagens” como as mais mencionadas. Quanto à perspectiva financeira pessoal para 2024, 34,7% acreditam em melhoria, 35,6% esperam manutenção e 24,5% preveem piora. Sobre a economia do país, 37,4% acreditam em melhoria, 24,5% esperam manutenção e 33,4% preveem piora.

A percepção sobre a dificuldade de encontrar emprego com carteira assinada está dividida, com 29,7% considerando mais fácil, 31% achando igual e 29,2% pensando que está mais difícil.

A pesquisa, realizada entre os dias 24 e 28 de janeiro, consultou 2026 eleitores em 26 Estados e no Distrito Federal, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e taxa de confiança de 95%.

*Com informações do Terra Brasil Notícias