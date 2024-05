A Tríade Fibra é a internet oficial do festival de churrasco, Morro em Braza – Episódio Final, que traz nesta 3ª edição, o tema “A Fantástica Fábrica de Felicidade”. O evento, para os amantes de churrasco, será realizado neste sábado (11), no clube Morro do Pilar, bairro Castelo, em Ipatinga.

Desde a primeira edição, a Tríade Fibra tem sido a internet oficial do Morro em Braza, reforçando seu compromisso com eventos de destaque na região. Durante o evento, a empresa disponibilizará Wi-Fi gratuito para todos os participantes se manterem conectados, proporcionando uma experiência digital completa. Além disso, a empresa está engajada em uma campanha solidária em parceria com o Morro, visando ajudar os moradores do Rio Grande do Sul.

O mascote da Tríade Fibra, que marcou presença em todas as edições do festival, fazendo a alegria do público, estará presente no Episódio Final. Com sua presença carismática e divertida, o querido “Tríade” não apenas representa a marca, mas também cria uma conexão especial com os participantes, tornando-se um símbolo de alegria e diversão.

“A Tríade Fibra como a internet oficial do Morro em Braza, tem sido uma oportunidade única para promover nossos serviços e valores. Essa colaboração tem sido fundamental para fortalecer nossa marca e alcançar um público engajado e diversificado. Estamos ansiosos para a última edição desse evento de grande sucesso no Vale do Aço”, disse Fernanda Costa, gerente Administrativa da Tríade Fibra.