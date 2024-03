Nesta quarta-feira (27), o chefe do Executivo deu mais um passo significativo para o avanço do sistema de saúde municipal de Ipatinga, ao assinar o decreto para a implantação do Núcleo de Educação Permanente, Pesquisa e Práticas em Saúde (NEPPS). A iniciativa, há muito esperada, vai assegurar a melhoria dos serviços de saúde e assistência à população.

O NEPPS, localizado no Centro de Estudos do Hospital Municipal Eliane Martins, está diretamente ligado à Secretaria de Saúde e tem como foco principal a regulação técnica e a capacitação dos servidores da rede de urgência, atenção básica e especialidades. Desde o seu início, em outubro de 2023, o Núcleo tem desempenhado um papel crucial na promoção do conhecimento e na melhoria dos serviços de saúde em Ipatinga.

O prefeito Gustavo Nunes acentuou que “a implantação do NEPPS é um marco importante para nossa cidade. Estamos comprometidos em oferecer uma assistência de qualidade à nossa comunidade, e acreditamos que investir na capacitação dos nossos servidores é fundamental para alcançar esse objetivo”.

O NEPPS não apenas capacita os profissionais de saúde, mas também desenvolve e regula pesquisas em áreas de interesse para o sistema de saúde municipal. Além disso, promove uma abordagem interdisciplinar envolvendo diversos profissionais da área da saúde, como fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O secretário de Saúde Walisson Medeiros também enfatizou a importância do NEPPS, destacando seu papel na condução de pesquisas e na articulação com instituições de ensino parceiras. “Estamos confiantes de que o NEPPS será um catalisador para o avanço contínuo do nosso sistema de saúde, impulsionando a inovação e a excelência em todos os níveis”, afirmou Medeiros.

Com o decreto de implantação do NEPPS, a Prefeitura de Ipatinga reafirma seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços de saúde, através do investimento em educação, pesquisa e práticas inovadoras, visando sempre a excelência na assistência prestada à população, destaca o governo municipal.