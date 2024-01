*Por Cid Miranda

Puder vivenciar neste início de 2024, o sofrimento dos usuários do serviço público de saúde oferecido pela Prefeitura de Ipatinga. Atestei com o sofrimento de minha filha a precariedade no atendimento e a realidade da superlotação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Não fosse trágico, a tormenta do atendimento daria um roteiro de novela dramática. Veja porque:

9h30 – Cheguei à UPA por volta das 9h30, com minha filha sofrendo forte dores no abdômen. Nos dirigimos imediatamente ao balcão de atendimento e de lá até a triagem, tivemos que aguardar pouco mais de uma hora.

11h00 – Examinada a classificação de risco dos sintomas de minha filha, fomos encaminhados para outra sala, para aguardar o atendimento médico.

Enquanto aguardávamos, presenciamos um verdadeiro martírio, usuários com diferentes sintomas e traumas, reclamavam do descaso por parte de alguns profissionais e da superlotação, e consequentemente, da demora. Esses infortunados usuários, há horas aguardando a assistência, quando reclamavam com os servidores da UPA, recebiam deles como resposta que tivessem paciência.

Nesse ínterim, as dores que afligiam minha filha se intensificavam cada vez mais, o que me fez procurar o assistente social e pedir para que algo fosse feito. Consegui apenas a informação de qual consultório – e com qual médico, seria o atendimento.

12h30 – Finalmente minha filha foi chamada para a consulta. A médica que a atendeu prescreveu alguns medicamentos para aliviar as dores e pediu a realização imediata de exames de sangue e urina. Outra longa espera.

14h00 – As profissionais do laboratório chegaram e colheram o sangue de mais cerca de 20 pacientes – entre os quais a minha filha. Segundo nos informaram, o resultado do exame poderia demorar até quatro horas. Era preciso termos a “paciência de Jó”.

18h00 – Perguntei se tinha chegado os resultados de exames, vendo toda aquela situação de dor que muitos alí estavam. A resposta foi não e que não havia nenhuma previsão.

O estresse estava se intensificando. Não só nós, como os outros pacientes e acompanhantes estavam nervosos aguardando, também, resultado de exames. E cada pergunta feita aos profissionais de saúde, todos recebíamos respostas negativas e em tom grosseiro.

20h00 – Procurei a chefe do setor pedindo uma posição sobre o resultado dos exames. A resposta foi que os exames estavam prontos, mas que dependiam da digitação para serem liberados, o que poderia levar ainda 30 minutos.

Minha filha já estava chorando. Ela não mais queria ficar naquele local devido à falta de atenção. Aguardamos ainda por mais uma hora. Quando voltei a questionar pelos exames, fui atendido rispidamente.

22h00 – Nossa paciência se esgotou. Deixamos a UPA sem o diagnóstico da causa das dores abdominais da minha filha.

Agradeço aos dois médicos que nos deram uma atenção durante o período que estivemos na UPA, mas que infelizmente não puderam fazer nada, face à desorganização interna do sistema.

Ressalto, que os médicos, apesar das condições de trabalho por muitas vezes insatisfatórias, estão cumprindo com o seu dever nas urgências e emergências, valorizando cada paciente que passam pelas suas mãos.

Alimento a esperança que a integridade e honestidade de cada profissional de saúde que ali está, possa um dia ser revertido em bom serviço ao próximo com respeito e profissionalismo.

A saúde não pode esperar, precisamos de uma solução imediata.