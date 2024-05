A Secretária de Saúde de Ipatinga vai receber, na próxima sexta-feira (3), a tão aguardada remessa de vacinas contra a dengue. Após esforços da prefeitura, junto ao Ministério da Saúde, o município foi contemplado com 3500 doses iniciais, destinadas ao público-alvo composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

A referência técnica em arboviroses, Carmelinda Lobato, destaca que a estratégia de imunização está direcionada especialmente para crianças e adolescentes nessa faixa etária, considerada de maior risco para hospitalizações por dengue. É importante ressaltar que a vacina não foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas idosas.

O secretário de Saúde de Ipatinga, Walisson Medeiros, esteve em Brasília no mês de fevereiro, onde se reuniu com Eder Gatti, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. O objetivo foi protocolar um ofício solicitando o envio urgente das vacinas contra a dengue para o município, que não constou na lista inicial de beneficiados divulgada em janeiro.

O chefe do Executivo enfatizou que a saúde da população é uma das principais prioridades da Administração Municipal. “Cuidar das pessoas é nossa missão. A vacinação é uma das principais formas de garantir a saúde de nossos cidadãos. Por isso, é muito importante que os pais tragam seus filhos para receberem a vacina”, ressaltou o prefeito.

SEGUNDO LIRAa DE 2024

Além da chegada das vacinas contra a dengue, Ipatinga se prepara para realizar o segundo Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa) de 2024. O levantamento acontecerá entre os dias 13 e 17 de maio, e o objetivo é monitorar e avaliar os índices de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya na cidade.