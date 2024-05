Donos de pequenos negócios de Ipatinga e região que desejam tomar as melhores decisões estratégicas em relação ao desempenho financeiro de suas empresas poderão se inscrever para o Curso Gestão Financeira. O encontro será realizado pelo Sebrae Minas entre os dias 6 e 8 de maio, na sede da instituição no Vale do Aço, e é voltado às micro e pequenas empresas dos setores do Comércio, Indústria e Serviços. As inscrições podem ser feitas pela Loja do Sebrae Minas.

A capacitação tem o propósito de orientar os participantes sobre estratégias para reduzir custos, otimizar resultados e aumentar os lucros. A iniciativa contempla três oficinas com conceitos sobre Formação de Preço de Venda, Fluxo de Caixa e Capital de Giro e Indicadores Financeiros.

“Sabemos que a gestão financeira é uma das principais dificuldades dos empreendedores e pode ser tornar fator decisivo para o sucesso de um negócio. Por isso, é muito importante fazer um bom planejamento financeiro para que eles aumentem seus rendimentos”, afirma a assistente do Sebrae Minas, Ana Carolina Neves.

ACESSE O SEBRAE PLAY

O Sebrae Minas também conta com o Sebrae Play, plataforma de conhecimento que reúne centenas de materiais gratuitos relacionados ao universo do empreendedorismo, desde os primeiros passos da jornada empreendedora à gestão de um negócio e conquista de novos mercados.

O usuário pode visualizar conteúdos sobre empreendedorismo, estratégia e gestão, finanças, franquias, inovação e tecnologia, leis e impostos, lideranças e pessoas, marketing digital, MEI, startup e vendas.

Serviço:

Curso Gestão Financeira

Data: 6, 7 e 8 de maio

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Sebrae em Ipatinga (Av. Monteiro Lobato, 63 – Cidade Nobre)

Link de Inscrição: https://loja.sebraemg.com.br/detalhes/126136

Mais informações: (31) 3830-3300