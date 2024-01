Muitas pessoas desconhecem que o uso inadequado do carregador de celular pode resultar em danos ao dispositivo e aumentar a probabilidade de explosões. De fato, tais efeitos abrangem o superaquecimento, o curto-circuito, vazamentos e a perda da garantia.

Portanto, é crucial aderir às instruções presentes no manual para evitar surpresas desagradáveis. Em outras palavras, não negligencie os fatores que contribuem para os custos associados à manutenção, evitando assim prejuízos no final do mês.

4 REGRAS PARA MANTER A VIDA ÚTIL DO CARREGADOR DE CELULAR

Comece conectando o carregador na tomada

Primeiramente, antes de conectar o seu celular ao carregador, você deve verificar se a tomada está em boas condições. Nesse caso, observe se a voltagem é compatível e não há umidade. Em seguida, insira o plugue, certificando-se de que ele esteja bem encaixado e firme, enquanto evita adaptadores e extensões.

Conecte o smartphone ao cabo auxiliar

Em segundo lugar, o USB precisa alimentar o smartphone sem interferências, otimizando o carregamento. Contudo, a ausência de cuidado ao manusear o material, leva ao desgaste do revestimento. Visto que a borracha é frágil, não torça o cabeamento e verifique se o ícone da bateria aparece na tela. Essa ação prolonga a durabilidade do dispositivo, ao passo que sobrecarrega menos o sistema.

Desconecte o celular antes de remover o cabo

Quando você precisar interromper a carga, é aconselhável desconectar o aparelho primeiro. Conforme mencionado, não arranque ou puxe pela ponta, porque o fio cobre tende a arrebentar. Outra dica é iniciar a recarga no momento em que o marcador atingir cerca de 15% a 20%, e não o desligamento total.

Não esqueça de usar apenas carregadores originais

Por último, o carregador falsificado não tem as garantias de um produto certificado por órgãos reguladores. Por exemplo, no Brasil é necessário receber o selo da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Sendo assim, a substituição responsável depende da aquisição de um item testado. Portanto, livre de componentes desconhecidos que podem gerar incêndios.

*Com informações Terra Brasil Notícias