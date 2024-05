Em mais uma atuação preventiva contra o abuso e à exploração sexual infantojuvenil, marcado pelo Maio Laranja, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), lança, nesta sexta-feira (3), a campanha “Eu sei me cuidar”, nas escolas públicas estaduais da capital mineira.

No lançamento, equipes da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad) estarão em escolas da capital com o projeto Semáforo do Toque, voltado para crianças de 6 a 11 anos, para prevenir a violência sexual.

A data escolhida para o lançamento, 3 de maio, se deu em função do Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, em homenagem ao menino Henry Borel, morto aos quatro anos, em 2021, por hemorragia interna após espancamentos no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto, no Rio de Janeiro.

SEMÁFORO DO TOQUE

De forma lúdica, as crianças aprendem onde podem ou não ser tocadas por adultos. “A ação ensina sobre limites, usando as cores do semáforo e as partes do corpo da criança. É uma atividade já realizada pela PCMG com orientação para toda comunidade escolar”, frisou a chefe da Dopcad, delegada Renata Ribeiro. Com material impresso e adesivos, elas exercitam o que aprenderam com a atividade.

Haverá divulgação de vídeos com informações sobre os cuidados com o corpo, como identificar uma violação e a quem pedir ajuda.

COMÉRCIO ATUANTE

Além da campanha nas escolas, estão previstas ações de sensibilização no comércio da capital mineira ao longo do mês. “Vamos contribuir com a conscientização de lojistas e colaboradores para que sejam replicadores dessa mensagem e, até mesmo, possam ajudar possíveis vítimas que cheguem aos estabelecimentos”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de Souza e Silva.

EXPLORAÇÃO SEXUAL

A Polícia Civil do Estado estará na região Central da capital ao longo do mês para conscientizar a população e firmar uma parceria com a CDL/BH para direcionar jovens em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho.

Nos estabelecimentos comerciais parceiros serão afixados cartazes com orientações e divulgação de canais de denúncia. Segundo a chefe do Departamento Estadual de Investigação, Orientação e Proteção à Família, delegada-geral Carolina Bechelany, a PCMG continuará com ações repressivas, mas não abre mão do trabalho preventivo com a comunidade. “Em maio intensificaremos nossas ações preventivas porque acreditamos que a orientação e a educação são o caminho para se mudar uma sociedade”, garantiu.

MAIO LARANJA

A campanha faz referência ao 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – data instituída depois que Araceli, uma criança de 8 anos, foi violentada, drogada e assassinada por jovens de classe média alta no Espírito Santo.