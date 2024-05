Nesta quinta-feira (16), foi inaugurada em Coronel Fabriciano, a nova sede do 58º Batalhão de Polícia Militar, na avenida José de Ávila Barros, no bairro Belvedere. A cerimônia foi presidida pelo comandante geral da PM, coronel Rodrigo Piassi, que estava acompanhado do comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, e também do comandante do Batalhão, tenente-coronel Fabrício Pereira, e outras autoridades militares, civis, do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Conseps.

A nova sede é fruto de uma parceria significativa entre a Polícia Militar, poderes constituídos e a sociedade. O quartel representa um marco importante para a colaboração entre essas instituições, proporcionando um ambiente de trabalho de qualidade para a tropa e garantindo a segurança dos arquivos da PM.

Durante a cerimônia, o comandante geral, coronel Rodrigo Piassi, destacou a relevância desse quartel para o fortalecimento do trabalho operacional da Polícia Militar. Ele ressaltou a importância dessa integração entre a sociedade, Polícia Militar e demais autoridades governamentais e afirmou: “Essa é uma cidade polo que requer atenção especial em termos de segurança pública. A inauguração desse quartel reforça o trabalho da PM, aumentando o moral da tropa e a qualidade dos serviços prestados”.

Parte do terreno da Escola Estadual Padre José Maria de Man, o Polivalente, foi destinado para a construção da nova sede, a qual recebeu investimentos totais de R$ 2,4 milhões por meio de emenda parlamentar federal da ex-deputada Alê Silva, R$ 1.268.000,00 do município e R$ 311 mil do Ministério Público do Trabalho. Essa parceria entre os diversos atores envolvidos, foi fundamental para o sucesso do projeto.

O tenente-coronel Fabrício, comandante do 58º BPM, expressou sua satisfação em concluir essa obra tão aguardada. Ele ressaltou: “Esse sonho nasceu em 2013, desde a criação da unidade. Com a nova sede, melhoraremos as condições de trabalho da tropa, proporcionando uma melhor prestação de serviços para a sociedade. Nossa busca diuturna é aprimorar nosso trabalho, reduzir os índices criminais e aumentar a sensação de segurança da comunidade”.

A inauguração da nova sede do 58º Batalhão da Polícia Militar representa um avanço significativo na estrutura e no fortalecimento das operações de segurança na região de Coronel Fabriciano. A Polícia Militar reafirma seu compromisso de atuar em prol da segurança pública, garantindo a proteção e o bem-estar da comunidade.