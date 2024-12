Na década de 1930, as florestas do futuro Vale do Aço atraíram a atenção do então bispo de Mariana, Dom Helvécio Gomes de Oliveira. Ele então iniciou um grande trabalho para criação da primeira unidade de conservação e a maior reserva de Mata Atlântica do Estado de Minas Gerais. Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1347DKfTjfY